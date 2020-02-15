Документ поки доступний як на англійській, так і на німецькій версії сайту.
Спочатку його оприлюднили 14 лютого, і через деякий час у той же день він був видалений. При переході за посиланням на документ сайт конференції видавав помилку.
Зараз же він знову доступний: публікація як і раніше датована 14 лютого.
Варто відзначити, що план по Донбасу викликав жорстку критику через його антиукраїнську спрямованість.
У розробці документа брали участь голови трьох великих міжнародних організацій і форумів (European Leadership Network, Мюнхенської конференції з безпеки і Nuclear Threat Initiativ), а також президент Російської ради з міжнародних справ (колишній очільник МЗС РФ Ігор Іванов).
У документі немає згадок про напад Росії на Україну і про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. При цьому він містить пункти про поступове зняття санкцій з Росії (в залежності від прогресу у виконанні Мінських угод), зближення між РФ і Євросоюзом.
Також пропонується запустити в Україні “новий загальнонаціональний діалог про ідентичність”. Такий діалог має врахувати думку сусідів України, включаючи Росію. Предметами діалогу повинні стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності і меншин.
Зазначений документ сьогодні прокоментував президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції.
“Я завжди ображався, коли про Україну починали говорити, вирішувати питання десь там за спиною у нас. Це як із цим планом. У Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на Сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати у нас. В першу чергу пріоритет – це наша незалежність, наша політика, незалежної країни, і наше бачення врегулювання цієї ситуації”, – зазначив Зеленський.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Опубліковано Офіс Президента України Субота, 15 лютого 2020 р.
- Понад 20 американських дипломатів, чиновників і експертів виступили із заявою, якою розкритикували запропонований у Мюнхені план врегулювання ситуації на Донбасі.
- Один з авторів “Мюнхенського плану” від України, дипломат Василь Філіпчук у 2017 році проходив у справі про план передачі Криму в оренду Росії.