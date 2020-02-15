На офіційному сайті Мюнхенської конференції з питань безпеки знову з'явився скандальний документ "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Документ поки доступний як на англійській, так і на німецькій версії сайту.

Спочатку його оприлюднили 14 лютого, і через деякий час у той же день він був видалений. При переході за посиланням на документ сайт конференції видавав помилку.

Зараз же він знову доступний: публікація як і раніше датована 14 лютого.

Варто відзначити, що план по Донбасу викликав жорстку критику через його антиукраїнську спрямованість.

У розробці документа брали участь голови трьох великих міжнародних організацій і форумів (European Leadership Network, Мюнхенської конференції з безпеки і Nuclear Threat Initiativ), а також президент Російської ради з міжнародних справ (колишній очільник МЗС РФ Ігор Іванов).

У документі немає згадок про напад Росії на Україну і про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. При цьому він містить пункти про поступове зняття санкцій з Росії (в залежності від прогресу у виконанні Мінських угод), зближення між РФ і Євросоюзом.

Також пропонується запустити в Україні “новий загальнонаціональний діалог про ідентичність”. Такий діалог має врахувати думку сусідів України, включаючи Росію. Предметами діалогу повинні стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності і меншин.

Зазначений документ сьогодні прокоментував президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції.

“Я завжди ображався, коли про Україну починали говорити, вирішувати питання десь там за спиною у нас. Це як із цим планом. У Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на Сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати у нас. В першу чергу пріоритет – це наша незалежність, наша політика, незалежної країни, і наше бачення врегулювання цієї ситуації”, – зазначив Зеленський.