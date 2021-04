Про це повідомив представник Білого дому.

У документі про план розвитку інфраструктури в США The American Jobs Plan вставили посилання, що веде на сайт, де пропонують пожертвувати певну суму на передвиборчу діяльність Байдена.

Посилання поставили на речення про те, що кольорові люди з низьким доходом часто мешкають у районах, найбільш уразливих до повеней й решти погодних явищ, пов’язаних зі зміною клімату. Ті, хто переходив за посиланням, потрапляли на сторінку про чисту енергію на сайті JoeBiden.com. На сайті не лише підтверджували написане в документі твердження, але також закликали пожертвувати кошти. Це заборонено робити на офіційному урядовому сайті.

Коли помилку помітили — посилання видалили.

У четвер, 8 квітня, помилку помітила членкиня Палати представників Вікторія Спартц зі штату Індіана. Менеджер Білого дому з цифрової стратегії Роб Флаерті через кілька годин відповів, що помилку усунено.

“Посилання було помилкою – ми думаємо, що це помилкове копіювання/вставка – і це наша помилка. Тепер вона виправлена”, – написав Флаерті.

Good flag. The link was in error — we think an errant copy/paste — and that’s our mistake. It is now fixed. https://t.co/kyhxpysM5d

— Rob Flaherty (@RFlaherty46) April 8, 2021