На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) виправили мапу світу, на якій помилково вказали кордони України, відокремивши анексований Росією Крим від материкової частини країни.

Про це повідомляють #Букви.

Так, під час відвідин вебсайту Олімпіади в Токіо, користувачу пропонують за допомогою спеціального вікна Olympics Cheer Zone переглянути результати команд.

Організатори також підготували інтерактивну мапу, яка допоможе відвідувачам сайту зорієнтуватися, де розташована країна, результатами якої вони зацікавилися.

Проте, у четвер користувачі мережі помітили, що вони помилково внесли дані про державний кордон України, відокремивши лінією анексований Росією Крим від материкової частини держави.

У зв’язку з цим МЗС доручило посольствам України у Швейцарії і Японії розібратися в цій ситуації.

Наразі цю помилку вже виправили – зараз там розташована правильна мапа України.

Варто зазначити, що офіційних вибачень від представників ігор поки немає.

Нагадаємо, що раніше компанія JBL Ukraine розмістила в Instastories мапу України, розмальовану у синьо-жовті кольори, проте без Криму та частини Донбасу. Таким чином у сторіз проводили опитування читачів: хто з якого міста.