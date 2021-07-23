Про це повідомляють #Букви.
Так, під час відвідин вебсайту Олімпіади в Токіо, користувачу пропонують за допомогою спеціального вікна Olympics Cheer Zone переглянути результати команд.
Організатори також підготували інтерактивну мапу, яка допоможе відвідувачам сайту зорієнтуватися, де розташована країна, результатами якої вони зацікавилися.
Проте, у четвер користувачі мережі помітили, що вони помилково внесли дані про державний кордон України, відокремивши лінією анексований Росією Крим від материкової частини держави.
У зв’язку з цим МЗС доручило посольствам України у Швейцарії і Японії розібратися в цій ситуації.
Наразі цю помилку вже виправили – зараз там розташована правильна мапа України.
Варто зазначити, що офіційних вибачень від представників ігор поки немає.
Нагадаємо, що раніше компанія JBL Ukraine розмістила в Instastories мапу України, розмальовану у синьо-жовті кольори, проте без Криму та частини Донбасу. Таким чином у сторіз проводили опитування читачів: хто з якого міста.
- У п’ятницю, 23 липня, в Токіо розпочнуться XXXII літні Олімпійські ігри. У цей же день відбудеться церемонія відкриття змагань. #Букви розповідали, де і коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020.
- На Олімпіаді в Токіо розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).