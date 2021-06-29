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Як сповіщалося, 28 червня, до Дня Конституції президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб України.

29 червня текст законопроєкту і запропонований варіант зображення з’явилися на сайті парламенту. В додатку до законопроєкту міститься таке зображення:

Це один з варіантів, розроблених у 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Варіант, який запропонував Зеленський, являє собою доопрацьований Сергієм Якутовичем проєкт авторського колективу Івахненка. Ця версія в липні 2009 року була затверджена Кабінетом Міністрів. Відтоді ескіз так і не був розглянутий Верховною Радою.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Українці розкритикували цей ескіз. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, наразі невідомо.