У Росії жителям одного з регіонів – Сахаліну – пропонують 5-6 кілограмів риби за кожного мобілізованого родича.

Про це повідомило Иасах.ком”.

За словами керівника регіонального виконавчого комітету “Єдиної Росії” Михайла Шувалова, уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями. На регіон вирішили виділити близько дев’яти тонн риби.

“Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, майже 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім’ї мобілізованих мешканців принесуть близько 5–6 кг на людину”, – сказав він.

Рибу нададуть жителям регіону в межах проєкту “Доступна риба”, який реалізовують в області вже кілька років.

Раніше у Республіці Тува родичам мобілізованих чоловіків надавали гуманітарну допомогу у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля. Також у Бай-Тайгинському районі сім’ям мобілізованих роздавали картоплю, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити родини призовників дровами з місцевої пилорами.