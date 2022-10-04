Про це повідомило Иасах.ком”.
За словами керівника регіонального виконавчого комітету “Єдиної Росії” Михайла Шувалова, уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями. На регіон вирішили виділити близько дев’яти тонн риби.
“Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, майже 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім’ї мобілізованих мешканців принесуть близько 5–6 кг на людину”, – сказав він.
Рибу нададуть жителям регіону в межах проєкту “Доступна риба”, який реалізовують в області вже кілька років.
Раніше у Республіці Тува родичам мобілізованих чоловіків надавали гуманітарну допомогу у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля. Також у Бай-Тайгинському районі сім’ям мобілізованих роздавали картоплю, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити родини призовників дровами з місцевої пилорами.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч громадян у межах “часткової мобілізації” служитимуть в російській армії.
- Втеча росіян з РФ спричинить величезні наслідки для робочих місць та як результат економіки. Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію на 300 тисяч осіб, але з 21 вересня близько 360 тисяч людей вже вирушили до Грузії, Казахстану та інших країн.