У житловій 5-поверхівці на Сахаліні (Росія) стався вибух газу. За попередніми даними, загинуло вісім осіб, серед яких троє дітей.

Про це повідомляють російські служби BBC та Радио Свобода.

Інцидент стався у місті Тимовськ, у будинку на вулиці Бібліотечна 6 а.

За попередньою версією, у 5-поверхівці стався вибух побутового газу, внаслідок чого будинок обвалився з 5 по 1 поверхи.

Спершу повідомлялось про одного загиблого та можливих 6 осіб під завалами. Однак згодом, під час розбору завалів було знайдено тіла ще 6 осіб.

Як повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко, станом на 16:45 (за місцевим часом) унаслідок вибуху загинуло 7 осіб, серед яких троє дітей.

Трохи пізніше Лимаренко повідомив, що рятувальники виявили тіло восьмого загиблого. Тривають пошуки ще двох осіб.