Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Кліматичний пакт у Глазго — це перша в історії кліматична угода, в якій міститься чіткий план скорочення використання вугілля, викопного палива, викиди від спалювання якого, найбільш згубно впливають на клімат.
Декілька країн, серед яких і малі острівні держави, заявили, що вони глибоко розчаровані переходом до “поступового скорочення”, а не від відмови від вугілля.
Угода також обіцяє більше грошей країнам, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних змін. Але обіцянок замало, щоб обмежити підвищення температури до 1,5 °C.
Натомість країни, що розвиваються, були незадоволені відсутністю прогресу в тому, що називається як “втрати та збитки”. Ідея, що багатші країни повинні компенсувати біднішим за наслідки зміни клімату, до яких вони не можуть пристосуватися.
У проєкті угоди йдеться, що великі країни мають повернутися і подати суворіші зобов’язання щодо скорочення викидів до кінця 2022 року.
За даними статистичного сайту Worldometers, США та Китай — серед лідерів за кількістю викидів CO2.
На Китай припадає 28,2% всіх викидів на планеті, на США — 14%. При цьому за останній рік кількість викидів США зменшилася на 2%, а Китаю — лише на 0,3%.
За викидами CO2 на душу населення ці країни також серед лідерів, свідчать дані Our World in Data.
Зазначимо, що світ уже нагрівся на 1,1 °C.
- Раніше США та Китай, світові лідери з викидів вуглекислого газу, підписали угоду щодо активізації співпраці у боротьбі зі зміною клімату.
- На саміті COP26 понад 40 країн погодилися відмовитися від використання вугільної енергії, адже саме ця корисна копалина є джерелом найбільшого забруднення атмосфери.
- Президент США Джо Байден на конференції щодо боротьби з кліматичними змінами, що триває у Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство), презентував план скорочення викидів метану.