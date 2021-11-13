Урядові перемовники з майже 200 країн ухвалили нову угоду щодо боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кліматичний пакт у Глазго — це перша в історії кліматична угода, в якій міститься чіткий план скорочення використання вугілля, викопного палива, викиди від спалювання якого, найбільш згубно впливають на клімат.

Декілька країн, серед яких і малі острівні держави, заявили, що вони глибоко розчаровані переходом до “поступового скорочення”, а не від відмови від вугілля.

Угода також обіцяє більше грошей країнам, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних змін. Але обіцянок замало, щоб обмежити підвищення температури до 1,5 °C.

Натомість країни, що розвиваються, були незадоволені відсутністю прогресу в тому, що називається як “втрати та збитки”. Ідея, що багатші країни повинні компенсувати біднішим за наслідки зміни клімату, до яких вони не можуть пристосуватися.

У проєкті угоди йдеться, що великі країни мають повернутися і подати суворіші зобов’язання щодо скорочення викидів до кінця 2022 року.

За даними статистичного сайту Worldometers, США та Китай — серед лідерів за кількістю викидів CO2.

На Китай припадає 28,2% всіх викидів на планеті, на США — 14%. При цьому за останній рік кількість викидів США зменшилася на 2%, а Китаю — лише на 0,3%.

За викидами CO2 на душу населення ці країни також серед лідерів, свідчать дані Our World in Data.

Зазначимо, що світ уже нагрівся на 1,1 °C.