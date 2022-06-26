Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на триденному саміті G7, який розпочинається сьогодні, учергове наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля.

Про це повідомляє пресслужба Офісу прем’єр-міністра Великої Британії.

Перші кілька тижнів і місяців українського спротиву характеризувалися переважною глобальною єдністю та величезним сплеском підтримки українського народу. Важливо, щоб так тривало й надалі – поведінка Росії та звірства, які вона вчиняє, не повинні в очах світу стати буденністю. Будь-які ознаки втоми або коливання Заходу зіграють безпосередньо на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Під час свого другого візиту до Києва після початку війни минулого тижня прем’єр-міністр говорив з президентом Зеленським про потреби українського уряду. Зокрема, в Україні є побоювання, що до осені може закінчитися фінансування, якщо ззовні не нададуть термінової фінансової допомоги. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року.

Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Прем’єр-міністр Джонсон використає інтервенцію на саміті, щоб згуртувати підтримку України. Він заохочуватиме всі країни G7 підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, спираючись на значні обіцянки, вже зроблені з лютого.

Прем’єр-міністр сказав:

Майбутні покоління будуть вражені та надихані справді героїчним українським опором проти варварства Путіна. Україна може перемогти і вона переможе. Але для цього їм потрібна наша підтримка. Зараз не час відмовлятися від України. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода.

Позикові гарантії Великобританії відіграють важливу роль у ліквідації фінансового розриву в Україні, дозволяючи багатостороннім банкам розвитку, таким як Світовий банк, надавати українському уряду набагато більше, ніж вони могли б за інших умов. Це кредитування покриває такі витрати, як заробітна плата в українському державному секторі, а також утримання шкіл і лікарень.

Ці інвестиції допоможуть зберегти українську державу. Без міжнародної підтримки український уряд був би змушений йти шляхом, який ставить під загрозу його макроекономічну стабільність і довгострокову економічну безпеку, включаючи скорочення резервів і друк грошей. Така політика безпосередньо призведе до масової інфляції та гуманітарної катастрофи в країні.