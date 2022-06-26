Про це повідомляє пресслужба Офісу прем’єр-міністра Великої Британії.
Перші кілька тижнів і місяців українського спротиву характеризувалися переважною глобальною єдністю та величезним сплеском підтримки українського народу. Важливо, щоб так тривало й надалі – поведінка Росії та звірства, які вона вчиняє, не повинні в очах світу стати буденністю. Будь-які ознаки втоми або коливання Заходу зіграють безпосередньо на руку президенту РФ Володимиру Путіну.
Під час свого другого візиту до Києва після початку війни минулого тижня прем’єр-міністр говорив з президентом Зеленським про потреби українського уряду. Зокрема, в Україні є побоювання, що до осені може закінчитися фінансування, якщо ззовні не нададуть термінової фінансової допомоги. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року.
Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.
Прем’єр-міністр Джонсон використає інтервенцію на саміті, щоб згуртувати підтримку України. Він заохочуватиме всі країни G7 підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, спираючись на значні обіцянки, вже зроблені з лютого.
Прем’єр-міністр сказав:
Майбутні покоління будуть вражені та надихані справді героїчним українським опором проти варварства Путіна.
Україна може перемогти і вона переможе. Але для цього їм потрібна наша підтримка. Зараз не час відмовлятися від України.
Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода.
Позикові гарантії Великобританії відіграють важливу роль у ліквідації фінансового розриву в Україні, дозволяючи багатостороннім банкам розвитку, таким як Світовий банк, надавати українському уряду набагато більше, ніж вони могли б за інших умов. Це кредитування покриває такі витрати, як заробітна плата в українському державному секторі, а також утримання шкіл і лікарень.
Ці інвестиції допоможуть зберегти українську державу. Без міжнародної підтримки український уряд був би змушений йти шляхом, який ставить під загрозу його макроекономічну стабільність і довгострокову економічну безпеку, включаючи скорочення резервів і друк грошей. Така політика безпосередньо призведе до масової інфляції та гуманітарної катастрофи в країні.
- Нагадаємо, на саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочинається сьогодні, однією з ключових тем буде війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив свої побоювання, що Україну можуть примусити підписати “поганий мир”.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.