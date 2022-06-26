На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочинається сьогодні, однією з ключових тем буде війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Сьогодні в Німеччині у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7. Як наголошується у виданні, саміт проходить на темнішому тлі, ніж торік, коли лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США зустрілися вперше з часів до пандемії COVID-19 і пообіцяли прискорити відновлення. Цього разу ключовою темою зустрічі буде війна в Україні та її далекосяжні наслідки, від дефіциту енергії до продовольчої кризи. Зміна клімату, дедалі наполегливіший Китай і зростання авторитаризму також будуть на порядку денному.

Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.