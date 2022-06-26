Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Сьогодні в Німеччині у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7. Як наголошується у виданні, саміт проходить на темнішому тлі, ніж торік, коли лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США зустрілися вперше з часів до пандемії COVID-19 і пообіцяли прискорити відновлення. Цього разу ключовою темою зустрічі буде війна в Україні та її далекосяжні наслідки, від дефіциту енергії до продовольчої кризи. Зміна клімату, дедалі наполегливіший Китай і зростання авторитаризму також будуть на порядку денному.
Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.
“Основним посланням G7 буде єдність і координація дій… Це головний меседж, що навіть у важкі часи… ми дотримуємося нашого альянсу”, – сказав представник ЄС.
Партнери G7 збираються погодитися заборонити імпорт золота з Росії, повідомило Reuters джерело, знайоме з цим питанням. Джерело в німецькому уряді пізніше повідомило, що лідери вестимуть “справді конструктивні” розмови щодо можливого обмеження ціни на імпорт російської нафти.
Очікується, що лідери G7 також обговорять варіанти подолання зростання цін на енергоносії та заміни імпорту російської нафти та газу.
- Нагадаємо, за словами президента Литви Ґітанаса Науседа, уряд країни має терміново розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій проти калінінградського транзиту.
- У Канаді набули чинності поправки до закону щодо дозволу конфіскації активів, які потрапили під санкції через війну російську повномасштабну агресію проти України, адже їхнє використання підтримує війну.
- Також старший помічник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан закликав Європейський Союз припинити запроваджувати санкції проти Росії. За його словами, замість санкцій варто наполягати на припиненні вогню та продовженні мирних перемовин.