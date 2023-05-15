Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що під час поїздок цього тижня до Японії та Ісландії просуватиме посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.

Повідомляється, що під час робочої поїздки до Ісландії 16 травня британський прем’єр-міністр візьме участь у саміті Ради Європи, на якому висвітлить питання боротьби з нелегальною міграцією та безпекову загрозу з боку Росії.

Після цього, як планується, Сунак здійснить візит до Японії, де візьме участь у саміті G7, який пройде у Хіросімі.

У британському уряді наголосили, що під час саміту G7 Сполучене Королівство наполягатиме на посиленні допомоги Україні, яка готується до контрнаступальних операцій.

Додамо, міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити економічну та бюджетну підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів. Це дозволить Міжнародному валютному фонду, своєю чергою, схвалити програму підтримки України в розмірі 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років.

“Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив”, – йдеться у спільній заяві міністрів.

Міністри також наголосили на необхідності залишатися гнучкими в економічній політиці на тлі підвищеної невизначеності у світовій економіці.

Окрім цього, міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань – від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Зазначимо, що країни “Великої сімки” нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі більш ніж 5 мільярдів доларів.

Водночас країни-члени G7 та Європейського союзу хочуть запровадити нові санкції проти Росії. Зокрема планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Кремль раніше скоротив постачання.