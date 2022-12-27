27 грудня під час їхньої двосторонньої зустрічі на неформальному саміті країн-учасниць СНД у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що російські війська втратили контроль над Лачинським коридором, що з'єднує самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку з Вірменією.

Про це інформує Deutsche Welle.

Пашинян зазначив, що Лачинський коридор, згідно з тристоронньою заявою президентів Росії, Азербайджану та прем’єр-міністра Вірменії має бути під контролем “російських миротворців”, будучи їхньою зоною відповідальності.

Своєю чергою, Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд коридором, проте, Пашинян зазначив, що його перекрито уже майже 20 днів. Він прямо звинуватив військових РФ у бездіяльності після блокади дороги азербайджанськими “екологічними активістами” з 12 грудня.

Російський лідер пояснив, що на зустрічі з прем’єром Вірменії та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили “врегулювання ситуації”. Наразі росіяни розпочали переговори з Азербайджаном, аби спробувати відновити безперешкодний рух транспорту.

На початку саміту Путін визнав, що між державами СНД виникають розбіжності, зауваживши, що головним залишається готовність до співпраці.

Окрім цього, російський президент подарував учасникам неформального саміту країн СНД каблучки із символікою співдружності. Служба безпеки України відреагувала на таке рішення з боку Путіна, заявивши, що вони читали романи Джона Роналда Руела Толкіна “Володар перснів” із поганим фіналом для головного антагоніста.

15 вересня організація договору про колективну безпеку не наважилася безпосередньо втрутитися у загострену ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в ніч на 13 вересня спалахнули запеклі бої.

Звернення до ОДКБ

Вірменія звернулася до ОДКБ на підставі четвертої статті Договору про колективну безпеку. Згідно з нею, агресія проти однієї з держав-членів вважається агресією проти інших держав-членів.

Довідка. Неформальний саміт СНД відбувався у Санкт-Петербурзі 26–27 грудня. У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.