У рамках двостороннього саміту 6 жовтня Україна і Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.

Про це йдеться в спільній заяві за підсумками саміту, яку опублікували Офіс президента України та Європейська рада.

“Ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію. Ми погодилися повною мірою використовувати потенціал Угоди і у зв’язку з цим підкреслили важливість продовження виконання Україною своїх зобов’язань. Ми привітали вже досягнуті результати з імплементації Угоди про асоціацію та успіх поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сприяла збільшенню двосторонньої торгівлі на близько 65% з початку її застосування у січні 2016 року, завдяки чому ЄС на сьогодні є найбільшим торговельним партнером України”, – наголошується в заяві.

Згідно з документом, сторони очікують “подальшого зміцнення економічної інтеграції та регуляторного зближення в межах Угоди про асоціацію”.

Це планується здійснювати в наступних сферах: цифровий ринок (мова йде про наближення до Єдиного цифровому ринку ЄС); телекомунікації; захист навколишнього середовища, боротьба зі змінами клімату; фінансове співробітництво; права інтелектуальної власності; державні закупівлі; санітарні та фітосанітарні стандарти; спільний авіаційний простір; енергосфера (мова йде про інтеграцію в енергетичний ринок ЄС на основі імплементації оновленого додатка до Угоди про асоціацію); програми в сфері освіти.

Сторони домовилися “здійснити у 2021 році всебічний огляд досягнення цілей Угоди”.

Про те, що Україна і ЄС домовилися працювати над оновленням Угоди про асоціацію, повідомив на прес-конференції за підсумками саміту й український лідер Володимир Зеленський.

“Значну увагу в ході саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення – як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу”, – зазначив Зеленський.

За його словами, одним із ключових результатів саміту є домовленість розпочати в 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію, що “стане рушійною силою для її подальшого оновлення”.

Зеленський уточнив, що в фокусі дискусій була інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС, інтеграція енергетичних ринків України та ЄС, взаємодія в реалізації європейського “зеленого курсу”.

Президент України додав, що сторони будуть рухатися і в напрямку Угоди про промисловий “безвіз”.

(На відео – з 10:38)

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.