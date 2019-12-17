Про це заявив в інтерв’ю #Буквам нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

На його думку, скандали, що виникають навколо “слуг народу”, не впливають на рейтинг політсили, оскільки люди розуміють, що “це інформаційні атаки”.

“Рейтинги насправді не знизилися. Тому що я дивився соціологію, і там було близько 43 % у партії “Слуга народу”. Тобто люди, вони розуміють, що це інформаційні атаки. І все…” – наголосив нардеп.

У відповідь на репліку, що на початку осені партія набирала більше 60 % підтримки, Качура заявив, що “це президентський рейтинг”. Він зазначив, що рейтинги “просіли” у всіх політсил.

“Рейтинг партії трохи просів у всіх, так завжди після виборів. Те ж і у інших партій, подивіться”, – заявив Качура.