Про це повідомляє ВВС.
На території архіпелагу островів мешкають майже 100 тисяч осіб. За три дні тут зафіксували 500 нових випадків зараження. Загалом — понад тисяча активних випадків.
Третина випадків інфікування — пацієнти, які вже отримали по дві дози вакцини проти коронавірусу. Інші випадки — ті, хто отримав по одній дозі вакцини, або ж не отримали взагалі.
На островах на два тижні закрили школи та скасували проведення спортивних заходів. Бари та ресторани закривають раніше, заборонено проведення більшості масових заходів.
“Попри всі зусилля, ситуація з коронавірусом у нашій країні зараз критична, і минулого тижня щодня повідомлялося про багато випадків”, – заявила міністерка охорони здоров’я Пеггі Відот.
Вакцинація населення на Сейшелах розпочалася в січні. Населення отримало китайські вакцини Sinopharm. Їх островам безплатно передали з ОАЕ. Згодом з’явилися індійські вакцини AstraZeneca.
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