Про це повідомив місцевий депутат Дмитро Бурлай у Facebook.
Зі слів очевидців, росіяни спочатку обстріляли село касетними снарядами, а вже ввечері “обсипали” все село протипіхотними фугасними мінами.
“Люди не знають, що робити, всі двори, вулиці в них, на свій ризик збирають їх, щоб прибрати з подвір’я. Окупанти і самі не знають, що робити”, – зазначив Бурлай.
Водночас сусіднє село Дудчани ворожі війська обстріляли з лівого берега, унаслідок чого було зруйновано будинки. За словами депутата, місцеві самі не зрозуміли, з яких причин був такий обстріл.
“І такі повідомлення надходять від багатьох очевидців. Виходить, що деякі угрупування окупантів між собою здійснюють якісь розбірки”, – пояснив депутат.
Також Бурлай повідомив, що 25 травня ЗСУ здійснили точковий удар по ворогу. За підтримки тяжкої техніки, авіації і артилерії було знешкоджено два ворожих БТРи та деякі позиції ворога на лінії фронту регіону.
Довідка. ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) “Лепесток” — протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B “Dragontooth”. Прийнята на озброєння радянської армії. У цивілізованому світі застосування такого озброєння заборонене через “негуманність”: як кажуть самі військові, ці міни не дають суттєвих переваг під час бою, але є дуже травматичними, особливо – для цивільного населення.
- Нагадаємо, російські війська намагатимуться утриматись на раніше тимчасового захоплених територіях на українському півдні, для цього вони готують три лінії оборони.
- На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Попри відсутність активних наступальних дій вже протягом тривалого часу, наявна інформація про підтягування резервів ворожої сили та техніки.
- Стало відомо, що російська армія вже використала для обстрілів української території 60% своєї високоточної зброї.