Росіяни обстрілюють села у Херсонській області. 24 травня на село Нововоскресенське війська РФ скинули близько 1000 протипіхотних фугасних мін "Лепесток".

Про це повідомив місцевий депутат Дмитро Бурлай у Facebook.

Зі слів очевидців, росіяни спочатку обстріляли село касетними снарядами, а вже ввечері “обсипали” все село протипіхотними фугасними мінами.

“Люди не знають, що робити, всі двори, вулиці в них, на свій ризик збирають їх, щоб прибрати з подвір’я. Окупанти і самі не знають, що робити”, – зазначив Бурлай.

Водночас сусіднє село Дудчани ворожі війська обстріляли з лівого берега, унаслідок чого було зруйновано будинки. За словами депутата, місцеві самі не зрозуміли, з яких причин був такий обстріл.

“І такі повідомлення надходять від багатьох очевидців. Виходить, що деякі угрупування окупантів між собою здійснюють якісь розбірки”, – пояснив депутат.

Також Бурлай повідомив, що 25 травня ЗСУ здійснили точковий удар по ворогу. За підтримки тяжкої техніки, авіації і артилерії було знешкоджено два ворожих БТРи та деякі позиції ворога на лінії фронту регіону.

Довідка. ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) “Лепесток” — протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B “Dragontooth”. Прийнята на озброєння радянської армії. У цивілізованому світі застосування такого озброєння заборонене через “негуманність”: як кажуть самі військові, ці міни не дають суттєвих переваг під час бою, але є дуже травматичними, особливо – для цивільного населення.