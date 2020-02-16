Колишній полонений українець Василь Савін заявив, що в "підвалах ДНР" була створена партійна організація "Слуги народу".

Таку заяву він зробив, виступаючи на з’їзді партії “Слуга народу” в суботу, 15 лютого.

На початку свого виступу Савін подякував президенту Володимиру Зеленському за своє визволення, після чого передав вітання учасникам з’їзду “від партійної організації “Слуга народу” донецьких політв’язнів”.

За словами Савіна, зазначена організація була створена в липні минулого року в “підвалах ДНР”. Вона проводила “агітацію і мітинги”.

“Партійну організацію “Слуга народу” ми створили в липні минулого року в підвалах донецького слідчого ізолятора. Незважаючи ні на який гніт тюремників, російських ФСБшників, нам вдалося зібрати невелику команду, яка, незважаючи ні на що, проводила агітацію, проводила мітинги, роз’яснення політики партії і політики президента. За це били, за це кидали в карцер. За це частину активу кинули в Макіївську колонію суворого режиму. Але вже там 13 листопада минулого року було теж створено партійний осередок “Слуги народу”, – зазначив Савін.

Він додав, що зазначені партійні організації діють досі, “проводять агітацію і пишуть статті”.

“І сьогодні, незважаючи ні на які перешкоди російських спецслужб, донецьких колаборантів, ми все-таки отримуємо відомості з донецького слідчого ізолятора і Макіївської колонії, що партійні організації працюють. І сьогодні проводять агітацію, пишуть статті і висловлюють всіляку підтримку нашому президентові, нашій партії”, – заявив Савін.

Він також закликав “Слугу народу” взяти на партійний облік “організацію донецьких політв’язнів”.

“Я, користуючись нагодою, звертаюся до з’їзду, вищого органу партії, з проханням взяти на партійний облік нашу партійну організацію донецьких політв’язнів. І не тільки тих, яких обміняли 29 грудня, але перш за все тих, хто сьогодні залишаються в донецьких підвалах”, – наголосив Савін.

Виступ Василя Савіна на з’їзді партії «Слуга Народу». «Володимир Зеленський підняв нас із підвалів, підніме й нашу країну. А всі ми йому в цьому допоможемо!» – з такою промовою під час з’їзду партії «Слуга Народу» виступив звільнений політв’язень Василь Савін. «Тільки завдяки Президенту я сьогодні маю велику честь стояти на цій трибуні й звертатися до з’їзду, вищого органу нашої партії, та передати вітання від партійної організації «Слуга Народу» донецьких політв’язнів», – зазначив Савін. Опубліковано Слуга Народу Субота, 15 лютого 2020 р.

(На відео – з 16:50)

Василь Савін був звільнений 29 грудня минулого року. Тоді з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” звільнили 76 українців, у тому числі 12 військових.