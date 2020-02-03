Сьогодні вранці на з'їзді партії "Слуга народу" було прийнято рішення висунути Вікторію Алексейчук кандидатом в народні депутати на 179-му окрузі в Харківській області, де влітку балотувався і переміг Олексій Кучер, який зараз працює головою Харківської ОДА.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

За її словами, Вікторія Алексейчук є доцентом, кандидатом юридичних наук, членом міжнародної організації “Конгрес криміналістів”. Вона закінчила аспірантуру Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

“В “Зе!Команді” вона з самого початку: на президентських виборах 2019 року була довіреною особою Володимира Зеленського, балотувалася до Верховної Ради на 174-му окрузі в Києві. Після призначення Олексія Кучера була його радники на громадських засадах. Вибори в 179 окрузі відбудуться 15 березня”, – зазначила Кравчук.

У коментарі #Буквам вона уточнила, що сьогодні на з’їзді було близько 30 осіб і розглядався тільки одне питання – висунення Вікторії Алексейчук.

Євгенія Кравчук також надала фото зі з’їзду.

Крім того, 15 лютого відбудеться третій етап з’їзду, на якому будуть обговорюватися зміни до статуту, обрання заступників голови партії, також буде оголошена стратегії щодо місцевих виборів – критерії відбору кандидатів і т. д.

“Також буде навчання для депутатів і голів ОТО, які були обрані від “Слуги народу”, – сказала Євгенія Кравчук.