Про це прессекретар поліції Луганській області Тетяна Погукай розповіла в коментарі #Буквам.
Уточнюється, що обвал в шахті стався на глибині близько 140 метрів.
В результаті під завалом опинилися двоє шахтарів, один з яких помер від отриманих травм, а другий знаходиться в лікарні з переломами ніг.
“Трагедія сталася під час роботи третьої зміни. Зараз там, на розборі завалів, знаходиться 4–а зміна“, – сказала вона.
- 21 червня о 10:00 в дев’ятиповерховому будинку по вул. Крушельницької відбувся потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Спочатку повідомили про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до двох – ще одне жителя дому госпіталізували.