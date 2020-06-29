У Луганській області на шахті стався обвал, є загиблий і травмований.

Про це прессекретар поліції Луганській області Тетяна Погукай розповіла в коментарі #Буквам.

Уточнюється, що обвал в шахті стався на глибині близько 140 метрів.

В результаті під завалом опинилися двоє шахтарів, один з яких помер від отриманих травм, а другий знаходиться в лікарні з переломами ніг.

“Трагедія сталася під час роботи третьої зміни. Зараз там, на розборі завалів, знаходиться 4–а зміна“, – сказала вона.