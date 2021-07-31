На шахті в Донецькій області стався вибух, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

“31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління “Покровське”, яка розташована в смт Удачне Покровського району”, – йдеться в повідомленні.

Вибух стався приблизно о п’ятій ранку в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська.

Зазначається, що наразі причина та обставини події встановлюються.

На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 чоловік та 1 од. техніки).