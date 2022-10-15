У п'ятницю ввечері на шахті в районі Амасра (провінція Бартин, Туреччина)стався за вибух. За останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 40 осіб.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Як повідомив міністр оборони Туреччини Сулеман Сойлу, кількість загиблих внаслідок вчорашнього вибуху на шахті зросла до 40 осіб.

Врятувати з шахти вдалось 58 зі 110 осіб, які були там на момент вибуху. На даний час залишається невідомою доля одного шахтаря. Пошукові роботи тривають.

Вибух на одній із шахт в районі Амасра стався у п’ятницю, о 18:15 за місцевим часом.

“Ми робимо все можливе для допомоги 11 постраждалим. З них шестеро перебувають на лікуванні у Стамбулі, п’ятеро – у Бартині”,- повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

Для екстреної допомоги пораненим задіяли санітарну евакуацію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував всі суботні заходи повідомивши, що незабаром відвідає місце вибуху.

Прокуратура провінції Бартин відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті.