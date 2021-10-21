42-ий президент США Білл Клінтон вперше після виходу з лікарні розповів про своє самопочуття. Він подякував лікарям за професіоналізм, а також усім небайдужим за підтримку.

Відповідну заяву Клінтон зробив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

“Вітаю всіх, я зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час перебування в лікарні. Дуже дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів”, – сказав Клінтон.

Експрезидента США наголосив, що наразі почуває себе добре й радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.

“Я дійсно радий повернутися додому. У мене все добре, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання”, – зазначив Клінтон.

Крім того, він закликав звертати увагу на своє самопочуття й турбуватися про своє здоров’я.

“Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті й в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу”, – сказав Клінтон.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Нагадаємо, що 12 жовтня Білла Клінтона госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії.

Причиною поганого самопочуття 42-го президента США була інфекція сечовивідних шляхів, яка поширилася на кровотік.

17 жовтня Клінтона виписали з Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії.