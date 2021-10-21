Відповідну заяву Клінтон зробив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
“Вітаю всіх, я зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час перебування в лікарні. Дуже дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів”, – сказав Клінтон.
Експрезидента США наголосив, що наразі почуває себе добре й радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.
“Я дійсно радий повернутися додому. У мене все добре, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання”, – зазначив Клінтон.
Крім того, він закликав звертати увагу на своє самопочуття й турбуватися про своє здоров’я.
“Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті й в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу”, – сказав Клінтон.
I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R
— Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021
Нагадаємо, що 12 жовтня Білла Клінтона госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії.
Причиною поганого самопочуття 42-го президента США була інфекція сечовивідних шляхів, яка поширилася на кровотік.
17 жовтня Клінтона виписали з Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії.
- Раніше Білл Клінтон у співавторстві з відомим письменником Джеймсом Паттерсоном випустив політичний роман, події якого розвиваються за часів його перебування в Білому домі.