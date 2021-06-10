#Букви зробили адаптований переклад головних думок на цю тему з матеріалу The Business of Fashion.

Людство недооцінює розвиток інновацій, але вони можуть стати інструментом кардинальних соціальних та технічних змін. Така тенденція пов’язана з тим, що на етапі первісного створення багато інноваційних технологій не відповідали потребами та очікуваннями користувачів. Перші телефони мали обмежені функції й були ненадійними, а перші дзвінки у Skype 127 років тому часто переривалися. Тоді багатьом було легше відмовитися від обох технологій, як від іграшок без довгострокової цінності.

Але ці технології часто мають тенденцію до вдосконалення на траєкторії, яка значно перевершує потреби споживачів. У 1973 році перші мобільні телефони важили понад 1,8 кг й мали лише одну функцію. Сьогодні iPhone важить 226 грамів, має у 100 тисяч разів більшу обчислювальну потужність, ніж космічний корабель Apollo 11, і надає сотні функцій нашому повсякденному життю. Для багатьох з нас практично неможливо уявити життя без нього.

Все це сьогодні має значення. Нас оточує безліч технологій – гарнітури віртуальної реальності, технології доповненої реальності, ігрові платформи, криптовалюти, блокчейн, NFT-токени, віртуальні товари та багато іншого. Усе це повільно, але впевнено веде нас до Метавсесвіту, який буквально змінить природу життя на Землі. Зміни торкнуться всього: того, як ми працюємо, граємо та робимо покупки тощо.

Що таке Metaverse (Метавсесвіт)?

Термін Метавсесвіт вперше простежується у науково-фантастичному романі Ніла Стефенсона “Снігова катастрофа” 1992 року. Кажуть, що він кардинально змінив погляди на майбутнє технологій засновника LinkedIn Ріда Хоффмана.

Якщо говорити максимально просто, то Метавсесвіт – це колективна, стійка, паралельна реальність, створена шляхом з’єднання всіх віртуальних світів, утворюючи всесвіт, у якому ми можемо безперешкодно ходити.

Подібно до того, як фізичний світ не перестає функціонувати, коли ви засинаєте, віртуальний світ Metaverse буде продовжувати розвиватися і змінюватися, навіть коли користувачі не вийдуть із системи. Щоб краще це зрозуміти, уявіть, що на відміну від сучасного Інтернету, де кожен із нас лише асинхронно надає та витягує статичну інформацію із сервера, концепція Метавсесвіту дасть нам можливість увійти в “стійку” (завжди увімкнену) альтернативну реальність, де ми можемо взаємодіяти повністю “синхронно” (у реальному часі) з людьми, місцями та речами. Світ, де, наприклад, тисячі студентів, які дізнаються про громадянську війну в Америці, можуть віртуально стати її очевидцями.

Тож, Метавсесвіт – це паралельна реальність, де ми можемо працювати, грати та спілкуватися. Варто зазначити, що це непросто віртуальна версія Інтернету, а те, що повністю витісняє його сучасну версію.

Хто будуватиме Метавсесвіт?

Зараз вже існують компанії, які зароджують основи такого світу. Наприклад, Fortnite, розроблений Epic Games у 2017 році, дозволяє гравцям брати участь у трьох різних режимах гри, включаючи “Battle Royale”, де до 100 гравців змагаються в режимі віртуальної реальності.

У 2019 році розробник відповів, чим він вважає Fortnite – грою чи платформою.

“Fortnite – це гра. Але, будь ласка, поставте це питання ще раз через 12 місяців”, – сказав тоді Тім Суїк.

Протягом 12 місяців Epic розвивав Fortnite, стираючи межі між реальним та віртуальним досвідом. Наприклад, репер Тревіс Скотт провів п’ять концертних серій у Fortnite, зібравши близько 50 мільйонів глядачів.

Ігрова платформа Amazon Twitch може похвалитися понад 140 мільйонами унікальних користувачів щомісяця, які лише групою переглянули майже 2,2 мільярда годин контенту в прямому ефірі у квітні цього року.

Наприклад, восени 2020 року Burberry став першим модним брендом, який випустив у прямому ефірі дебют своєї останньої колекції на Twitch, залучивши аудиторію у понад 40 тисяч глядачів. Думати, що Amazon не планує бути основною роздрібною присутністю в Метавсесвіті, було б наївно.

Roblox – це ще одна онлайн-ігрова платформа, яка, за даними компанії, залучає “понад половину всіх підлітків США у віці до 16 років”. Однак ключова різниця між Roblox та іншими платформами полягає в тому, що всі її ігри розроблені спільнотою користувачів, використовуючи простий інструментарій. Результатом такого підходу, який створюють користувачі, є те, що за дуже короткий період Roblox накопичив мільйони різних ігор та досвіду.

Справді, Roblox став власною невеликою економікою, де творці контенту можуть монетизувати свої ігри, вбудовуючи віртуальні товари та оновлення ігор, які можуть придбати гравці. Доходи розподіляються між Roblox та творцем гри. У деяких випадках найкращі творці вже заробляють понад 1 мільйон доларів на рік.

Facebook теж чітко усвідомив потенціал Метавсесвіту, про що свідчить придбання розробником гарнітури VR Oculus та нещодавнє створення Facebook Horizon – платформи для віртуальної реальності, яка зараз знаходиться в закритій бета-версії. У своїй поточній ітерації Horizon дозволяє окремим особам та невеликим групам взаємодіяти та залучатись до широкого спектру дій. Платформа дозволяє користувачам перейти у віртуальну версію Facebook в режимі реального часу. Як і Roblox, Facebook вважає, що контент-пейзаж у Horizon буде в основному розроблятися користувачами та організаціями.

Варто розуміти, що Метавсесвіт розроблятиме не конкретна компанія, а колективно усі техногіганти, бренди, організації, уряди та пересічні люди.

І хоча такі компанії, як Facebook, Google, Disney та Amazon, будуватимуть свою унікальну присутність та досвідчені платформи в межах Метавсесвіту, всім доведеться узгодити набір спільних протоколів для взаємодії між доменами та доступності для всіх типів пристроїв.

Справжній потенціал Метавсесвіту може бути реалізованим лише тоді, коли кожен із цих “світів”, зокрема Fortnite, Facebook Horizon й мільйони інших, об’єднаються у всесвіт, де ми зможемо безперешкодно телепортуватися між світами, століттями та подіями.

Економічна цінність у Метавсесвіті

У фізичному світі цінність об’єкта регулюється кількома ключовими динаміками, серед яких його оригінальність, рідкість та можливість володіння. До цього часу Інтернет був безмежним у забезпеченні цифрового контенту. Але саме ця безмежність стала основою більшості цифрових продуктів. Зрештою, Інтернет народився як засіб обміну файлами, а не їх купівлі.

Наприклад, відео з YouTube не приносить жодної фінансової вигоди автору, якщо він не монетизує свій контент. Але автентичний відеороли сьогодні можна продати за мільйони доларів на аукціонах. При цьому аукціони можуть бути й віртуальними.

Завдяки блокчейну будь-який цифровий актив (фото, відео, витвір мистецтва тощо) може бути автентифікований як унікальна невзаємозамінна власність – NFT-токен.

Наприклад, цифровий художник Майк Вінкельманн донедавна ніколи не отримував більше ніж 100 доларів за один зі своїх творів. Однак наприкінці 2020 року він продав NFT своїх робіт за понад 66 тисяч доларів. Через кілька місяців цей же лот було продано за 6,6 мільйона доларів. У березні 2021 року художник продав аукціонному будинку Christie’s цифровий колаж за 69 мільйонів доларів.

Ці фундаментальні економічні принципи вже входять в інші віртуальні товари, зокрема одяг, предмети колекціонування та навіть віртуальну нерухомість. Такі платформи, як Upland, дозволяють купувати активи віртуальної нерухомості. Хто витрачає величезні гроші на віртуальну нерухомість? Той, хто бачить перспективу у такій інвестиційній діяльності.

Роздрібна торгівля в Метавсесвіті

У Метавсесвіті можуть з’явитися торгові платформи – магазини, торгові центри тощо. Просто транспортувати концепції та звички індустріальних віків до Метавсесвіту було б неефективно. Створення Метавсесвіту дозволить нам звільнитися від наявної промислової форми та функцій фізичних магазинів, вийти за межі сучасного цифрового шопінгу.

У Метавсесвіті покупець зможе віртуально замовити собі пальто, примірявши його, протестувавши характеристики. Видання зазначає, що цей вимір дозволить навіть купувати автомобіль, попередньо протестувавши його віртуально. Ви навіть зможете викликати собі віртуального стиліста до власного гардеробу, щоб отримати пораду щодо вибору одягу.

“З часом майже всі ми витрачатимемо час, спілкуючись, навчаючись, працюючи та розважаючи себе в Метавсесвіті. Деякі вирішуватимуть проводити там майже весь, вважаючи реальний світ нудним, обмеженим і неефективним”, – зазначає автор.

З часом віртуальний дім, одяг, прикраси та транспорт стануть такими ж важливими, як їхні фізичні відповідники. Бренди скористаються цим попитом, створюючи постійно наростальний асортимент віртуальних продуктів за реальними цінами.

Більшість експертів схильні вважати, що створення Метавсесвіту стане неминучим кроком у зближенні людства та технологій й еволюційним поєднанням реальності та віртуальності. І хоча на його розробку можуть знадобитися десятиліття, вже зараз спостерігатиметься приплив інвестицій.

Такі компанії, як Ikea, вже успішно використовують технологію доповненої реальності, щоб дозволити клієнтам проєктувати свої кімнати. Гігант краси L’Oréal створив цілу лінійку віртуальної косметики. Gucci розпочав продаж віртуального одягу, випустивши кросівки Gucci Virtual 25.

Кожну з цих речей, попри технологічну обмеженість, ми використовуємо сьогодні. Це і є невеликим кроком назустріч Метавсесвіту.