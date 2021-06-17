Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України.

Про це у відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись „побачити в його очах мир“. Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом з нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ”, — вкотре наголосив Порошенко.

П’ятий президент також закликав припинити непрофесійну практику постійних публічних претензій до лідерів країн-партнерів. “Так, ми повинні боротися за сильнішу підтримку України з їхнього боку. Але захищати свою позицію слід фахово, у добре підготованих дискусіях за столом переговорів, а не лаяти їх у своїх словоблудних відосиках”, — наголошує Порошенко.

Він також вважає необхідним скликати засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ, для розгляду безпекової ситуації уздовж державного кордону України.

“Маємо бути готові до будь-яких несподіванок, продемонструвати єдність у захисті країни так само, як і у проведенні реформ”, — переконаний Петро Порошенко.

“Заява президента США за підсумками саміту НАТО розставила всі крапки над „і“. Це промовиста відповідь на питання — чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання? Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово — корупція. Від „Великого крадівництва“ до Коломойського”, — наголосив п’ятий президент.

“Надання Україні безвізу чотири роки тому було визнанням успішності реформ, які здійснювала наша команда. Натомість відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства. Як наші західні партнери можуть заплющити очі на наступ Зеленського та його „слуг“ на судову систему? На підрив верховенства права та зловживання державними інституціями проти політичних опонентів. На неповагу до власних зобов’язань перед Євросоюзом, міжнародними фінансовими організаціями, інвесторами”, — зауважує Порошенко.

“Майбутнє України — в НАТО. Росія — агресор, який не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір. Донбас та Крим — це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне Президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден виступив як сильний і досвідчений політик, яким я його знаю із нашої тісної співпраці в часи моєї каденції. Власним лідерством він знову об’єднав Захід на захист демократичних цінностей та міжнародного права. На подяку від України заслуговує і Байден, і керівники інших країн “Сімки”, НАТО та Євросоюзу”, — вважає Порошенко.

“Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, але, як справжні державники, готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. На відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це дарує оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО”, — переконаний лідер партії “Європейська Солідарність”.