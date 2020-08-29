На Шрі-Ланці влада вирішила заборонити імпорт більшості пластикових виробів, щоб захистити диких слонів й оленів, які гинуть, поїдаючи відходи.

Про це повідомляє агентство AFP.

Відповідне оголошення в п’ятницю зробив міністр навколишнього середовища Шрі-Ланки Махінда Амаравіра.

Він зазначив, що в парламенті розробляється законопроєкт, який забороняє імпорт пластикових товарів, в тому числі поліетилену, що потрапляють на звалища. За словами офіційних осіб, документ буде представлений протягом декількох місяців.

“Пластик завдає незліченної шкоди нашій дикій природі – слонам, оленям та іншим тваринам. Ми повинні вжити негайних заходів, щоб зупинити це”, – наголосив Амаравіра в коментарі агентству.

Так, пластик на звалищах Шрі-Ланки є основним вбивцею слонів. При розтині часто виявляється, що кілограми пластику знаходяться в шлунках тварин, що загинули після пошуку корму на звалищах.

Раніше на Шрі-Ланці заборонили виробництво й імпорт небіорозкладаного пластику, який використовується для упаковки продуктів харчування та пакетів для покупок.

Дикі слони, які знаходяться під загрозою зникнення, охороняються на Шрі-Ланці законом.

Амаравіра повідомив, що запропонована заборона на імпорт поширюється в основному на іграшки та домашнє начиння, а також буде поширена на місцеве виробництво.

ДОВІДКА. Шрі-Ланка – держава в Південній Азії, на однойменному острові біля південно-східного узбережжя Індії. З часів португальського вторгнення і до 1972 року в європейських мовах країна називалася Цейлон. На Шрі-Ланці дуже різноманітний тваринний і рослинний світ. На острові мешкає понад 90 видів ссавців, серед яких дикі кабани, шакали, дикі буйволи, кілька видів оленів, ведмеді, дикобрази, лисиці, мавпи і слони.