Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Камінь знайшли робітники, які копали колодязь на задньому дворі дому чоловіка на ім’я Ґамадж.
Влада Шрі-Ланки заявила, що це найбільший у світі зірчастий сапфір.
Камінь важить близько 510 кілограмів або 2,5 мільйона каратів і отримав назву “Сапфір Серендіпіті”.
Експерти оцінюють блідо-блакитний камінь у 100 мільйонів доларів. Ґамадж, торговець дорогоцінними каменями в третьому поколінні, повідомив владі про знахідку, але знадобилося більше року, щоб очистити камінь від бруду та інших домішок, перш ніж вдалося його проаналізувати і сертифікувати.
Знайдений сапфір – це не цілісний камінь. Це кластер, які складається з безлічі високоякісних зірчастих сапфірів.
Камінь був знайдений у районі Ратнапура, що в перекладі з сингальскої означає місто дорогоцінних каменів. Крім того, цей регіон відомий як столиця дорогоцінних каменів на Шрі-Ланці.
Шрі-Ланка – провідний експортер сапфірів і інших дорогоцінних каменів.
У минулому році країна заробила близько півмільярда доларів за рахунок експорту дорогоцінних каменів, діамантів і ювелірних виробів.