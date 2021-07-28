На Шрі-Ланці на задньому дворі дому випадково знайшли сапфір вагою 510 кілограмів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Камінь знайшли робітники, які копали колодязь на задньому дворі дому чоловіка на ім’я Ґамадж.

Влада Шрі-Ланки заявила, що це найбільший у світі зірчастий сапфір.

Камінь важить близько 510 кілограмів або 2,5 мільйона каратів і отримав назву “Сапфір Серендіпіті”.

Експерти оцінюють блідо-блакитний камінь у 100 мільйонів доларів. Ґамадж, торговець дорогоцінними каменями в третьому поколінні, повідомив владі про знахідку, але знадобилося більше року, щоб очистити камінь від бруду та інших домішок, перш ніж вдалося його проаналізувати і сертифікувати.

Знайдений сапфір – це не цілісний камінь. Це кластер, які складається з безлічі високоякісних зірчастих сапфірів.

Камінь був знайдений у районі Ратнапура, що в перекладі з сингальскої означає місто дорогоцінних каменів. Крім того, цей регіон відомий як столиця дорогоцінних каменів на Шрі-Ланці.

Шрі-Ланка – провідний експортер сапфірів і інших дорогоцінних каменів.

У минулому році країна заробила близько півмільярда доларів за рахунок експорту дорогоцінних каменів, діамантів і ювелірних виробів.