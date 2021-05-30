Персонал берегової охорони Шрі-Ланки (SLCG) протягом 26-27 травня зібрав понад п'ять тонн сміття, яке винесло на берег після пожежі на вантажному судні.

Про це повідомляє міністерство оборони Шрі-Ланки.

Бійці SLCG також вжила заходів з ліквідації розливу нафти – загородження встановили на вході в лагуну Негомбо.

В управлінні з питань охорони морського середовища заявили, що Шрі-Ланка “стикнулася із найбільшим забрудненням пляжів в історії країни”.

Як повідомляє ABC News, місцева влада стурбована тим, що ще мільйони гранул, з яких роблять пластик, потраплять на берег або в воду і це створить загрозу для риб та інших мешканців мілководь.

Постраждала набережна відома популяціями крабів і гігантських креветок, а також туристичними пляжами.

Рибалкам заборонено перебувати на 80-кілометровій ділянці узбережжя навколо судна.

Також експерти з навколишнього середовища проводять оцінку впливу відходів на мангрові зарості і лагуни.

Нагадаємо, що пожежа почалася 21 травня — судно, яке перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включно з 25 тоннами азотної кислоти, стояло на якорі біля столиці Коломбо. Раптово один із контейнерів зайнявся.

Для боротьби з пожежею залучили ВПС Шрі-Ланки — військовий гвинтокрил застосував вогнегасний порошок. Однак це не допомогло, і пожежа лиш посилювалася.

У вівторок, 25 травня, коли вогонь уже майже загасили, на судні стався потужний вибух. В результаті інциденту постраждали двоє осіб, а в океан з контейнеровоза вилилося паливо.

Європейські пожежники й фахівці з порятунку, а також три індійські судна в четвер, 27 травня, долучилися до боротьби, щоб локалізувати велику пожежу на контейнеровозі на тлі побоювань, що він може розбитися і викинути сотні тонн нафти.