Російським загарбникам вдалось захопити два населені пункти у Луганській області. Йдеться про н.п. Лоскутівка та н.п. Рай-Олександрівка.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з ранковим зведенням від 23 червня, росіяни окупували одразу два населені пункти на Луганщині. Обидва знаходять на Сєвєродонецькому напрямку.

Окрім цього, російські армійці ведуть штурмові дії з метою окупувати населений пункт Сиротине. Здійснюються підготовчі заходи до форсування ріки Сіверський Донець.

Загалом противник не полишає спроб встановити повний контроль у місті Сєвєродонецьк.

Окупанти ведуть наступальні дії на Донецькому напрямку, щоб оточити українських воїнів у Лисичанську та заблокувати основні логістичні шляхи до міста.