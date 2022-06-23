Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з ранковим зведенням від 23 червня, росіяни окупували одразу два населені пункти на Луганщині. Обидва знаходять на Сєвєродонецькому напрямку.
Окрім цього, російські армійці ведуть штурмові дії з метою окупувати населений пункт Сиротине. Здійснюються підготовчі заходи до форсування ріки Сіверський Донець.
Загалом противник не полишає спроб встановити повний контроль у місті Сєвєродонецьк.
Окупанти ведуть наступальні дії на Донецькому напрямку, щоб оточити українських воїнів у Лисичанську та заблокувати основні логістичні шляхи до міста.
- Нагадаємо, найближчий тиждень стане вирішальним для ЗСУ у напрямку Сєвєродонецька. Російське керівництво встановило 26 червня як кінцевий термін для підходу російських військ до адміністративного кордону Луганської області, що, ймовірно, призведе до активізації зусиль щодо повного контролю над Сєвєродонецьком і просування на захід до кордону області.
- Раніше російські окупанти захопили н.п. Метьолкіне (Луганська область), однак контроль над селищем не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.