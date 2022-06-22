Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Також ворог застосовував ствольну та реактивну артилерію.

На Харківському напрямку загарбники ведуть бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над Сєвєродонецьком.

На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. Проте у районі Новобахмутівки українські військові відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку противник інженерним обладнанням позицій та вогневим впливом зі ствольної та реактивної артилерії намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.