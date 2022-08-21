Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемоха, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське, Великі Проходи з танків, ствольної та реактивної артилерії. Наніс авіаудари поблизу Старого Салтова та Гусарівки.
Проводив бойову розвідку в напрямку Петропілля-Дмитрівка, Пасіка-Богородичне, не мав успіху, виїхав.
Намагався провести штурмові та наступальні дії на напрямках Бражківка-Нова Дмитрівка, Довженке-Долина, Сулихівка-Дібрівне та Петропілля-Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.
На Краматорському напрямку ворог продовжив обстріли поблизу Миколаївки, Сіверська, Спірне та Івано-Дар’ївки.
На Бахмутському напрямку використовували артилерію різних калібрів поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселі Долина та Кодеми, авіацію — біля Зайцево, Бахмута та Соледара.
Ворог вів наступальні бої на напрямках Покровське-Бахмутське, Семигір’я-Зайцеве, Новоселівка-Нью-Йорк. Отримав відсіч і відійшов.
На Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну та ракетну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.
Авіаудари поблизу Мар’їнки, Водяне та Краснохорівки. Невдало провів бойову розвідку в напрямку Спартак-Опитне, відступив.
Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямках Новоселівка Друха-Краснохорівка, Веселе-Піски, Олександрівка-Мар’їнка, відступив з втратами.
На Лозівському-Піському напрямку підрозділи ворога мають частковий успіх.
На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Велика Новосілка, Пречистівки та Вугледар. Для удару поблизу Новомихайлівки використовували авіацію. Здійснив невдалу спробу наступ у напрямку Луганськ-Побєда.
На Запорізькому напрямку обстріли зі ствольної та ракетної артилерії зафіксовано поблизу Гуляйполе, Оріхева, Бурлацьке та Новополи. Авіаударів зазнали території населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.
На Південнобузькому напрямку ворог застосував наявні засоби вогнепального пошкодження, щоб атакувати військові та цивільні об’єкти уздовж Наніс авіаудари поблизу Ольгини, Новохрігорівки, Таврійське та Лозове.
З наступальними діями намагався просунутися в напрямку Олександрівка-Таврійське, не вийшло, і відступив. Частковий успіх є в напрямку Васильки-Благодатне.
“Морське угруповання ворога тримає п’ять крилатих ракетоносців морського базування у готовності до використання високоточної зброї. Будь ласка, будьте розумними та не ігноруйте сигнали повітряного попередження”, – зазначили у Генштабі.
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