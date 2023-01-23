Під час боїв за Україну на східному фронті загинули троє членів політичної партії "Європейська Солідарність".

Про це сповіщає пресслужба “Європейської Солідарності”.

Повідомляється, що у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов за позивним “Раф”. Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян.

За даними пресслужби, на Донеччині в боях за Україну загинув партієць “ЄС” з Миколаєва Олександр Тимошенко. В лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, він одним з перших пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України.

“Він безмежно любив життя і вдихав кожну його мить”, – згадують побратими Олександра.

Також під час бою на Донбасі загинув ще один партієць “Європейської Солідарності” з Миколаївщини Микола Сторожук. Микола Петрович до останнього залишався вірний військовий присязі, виявивши стійкість та мужність, ціною власного життя виконав бойове завдання.