Про це сповіщає пресслужба “Європейської Солідарності”.
Повідомляється, що у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов за позивним “Раф”. Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян.
За даними пресслужби, на Донеччині в боях за Україну загинув партієць “ЄС” з Миколаєва Олександр Тимошенко. В лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, він одним з перших пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України.
“Він безмежно любив життя і вдихав кожну його мить”, – згадують побратими Олександра.
Також під час бою на Донбасі загинув ще один партієць “Європейської Солідарності” з Миколаївщини Микола Сторожук. Микола Петрович до останнього залишався вірний військовий присязі, виявивши стійкість та мужність, ціною власного життя виконав бойове завдання.
- У боях під Бахмутом (Донецька область) вбили медика з Харкова, члена “Європейської Солідарності” Веніаміна Халапова за позивним “Раф”. Чоловік був учасником війни проти російської агресії з 2014 року.