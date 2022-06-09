Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Одночасно з веденням бойових дій по всій лінії фронту, на визначених ділянках українські армійці проводять наступальні дії”, – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.
Також він зазначив, що українські війська здійснюють наступ для того, щоб покращити оперативне положення та звільнити територію від окупантів.
Нагадаємо, що в результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, російські загарбники втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці.
- Російські окупаційні війська можуть відправити полонених українців на мінні поля Маріуполя. Окупанти мають намір у такий спосіб “розмінувати” місто.
- Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив щоденні втрати України у повномасштабній російсько-українській війні. За його даними, щоденно Україна втрачає декілька сотень своїх захисників.
- Станом на початок 106-ої доби повномасштабної війни в Україні, армійці країни-агресорки РФ продовжують наступ у Донецькій та Луганській областях. На інших ділянка фронту окупанти не припиняють обстрілювати українських воїнів. Окрім цього, російські загарбники й надалі відкривають вогонь по населених пунктах з цивільними.