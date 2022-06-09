Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Одночасно з веденням бойових дій по всій лінії фронту, на визначених ділянках українські армійці проводять наступальні дії”, – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

Також він зазначив, що українські війська здійснюють наступ для того, щоб покращити оперативне положення та звільнити територію від окупантів.

Нагадаємо, що в результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, російські загарбники втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці.