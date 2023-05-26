У Токіо та прилеглих районах східної Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: Kyodo.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався близько сьомої вечора 25 травня. Осередок землетрусу знаходився на глибині приблизно 50 кілометрів від східного узбережжя Тіби.

На атомній електростанції Tokai №2, розташованій в Ібаракі, на північний схід від Токіо, не повідомлялося щодо жодних аномалій.

Водночас зазначається, що попередження про цунамі офіційно не оголошувалося. Інформації про постраждалих або серйозні руйнування немає.

Нагадаємо, що на початку травня в центральній частині Японії стався потужний землетрус, внаслідок якого щонайменше одна особа загинула та понад 20 зазнали поранень.

Додамо, що у березня на півдні Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,8 бала. За даними департаменту комунікацій президента Еквадору, руйнування, що відбулися унаслідок підземних поштовхів, забрали життя щонайменше 12 осіб. За даними Геологічної служби США, землетрус стався поблизу південного міста Балао на глибині понад 65 км.