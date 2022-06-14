Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
Зробити техніку небоєздатною вирішили командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку. Вони зняли блоки управління з бойових машин “Тор-М2У”.
Окупанти планували продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів. Проте, за даними розвідки, “росіян, як завжди, підвела жадібність”. Вони запросили високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею. Своєю чергою остання повідомила про них у так зване “МДБ ДНР”.
Командування полку тепер пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями. Водночас особовий склад “бізнесменів”, які теж планували продати комплектуючі на металобрухт, продовжують службу в піхотних підрозділах на передовій.
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