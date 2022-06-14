У Донецькій області окупантів викрили на спробі здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО. Вони мали намір зробити свою техніку небоєздатною, щоб не потрапити на передові позиції.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Зробити техніку небоєздатною вирішили командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку. Вони зняли блоки управління з бойових машин “Тор-М2У”.

Окупанти планували продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів. Проте, за даними розвідки, “росіян, як завжди, підвела жадібність”. Вони запросили високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею. Своєю чергою остання повідомила про них у так зване “МДБ ДНР”.

Командування полку тепер пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями. Водночас особовий склад “бізнесменів”, які теж планували продати комплектуючі на металобрухт, продовжують службу в піхотних підрозділах на передовій.