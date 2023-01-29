За даними синоптиків у неділю, 29 січня, на частині території можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також ожеледиця.

Про це інформує Укргідрометцентр.

У південній частині України та у східних областях будуть опади: можливий невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

На решті території України буде без опадів і хмарно з проясненням.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -2 до -7° морозу. На північному сході стовпчики термометрів опустяться до до -10°. Вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла; у Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.

У Київській області протягом дня буде хмарно з проясненням, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі буде 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У самій столиці вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.