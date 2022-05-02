Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

РФ продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії на східних регіонах.

Продовжує далі грати свою роль у війні на боці Росії Білорусь: з території країни завдаються ракетні удари по Україні, на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил РБ виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції військ ЗСУ в районі Сеньківки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку РФ і надалі обстрілює Харків та населені пункти Уда і Прудянка.

На Ізюмському та Донецькому напрямках тривають наступальні дії. Також ворог намагається створити умови для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА “Орлан-10”.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.