Поліція на сході України активно працює над розшуком російських агентів. Зокрема, офіцери в Донецькій області кажуть, що шпигуни передають координати або фотографії цілей через Telegram в обмін на гроші.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Начальник патрульної поліції міст Краматорськ і Слов’янськ Донецької області Олександр Маліш неохоче називає українцями підозрюваних у співпраці з Росією.

“Я навіть не можу назвати цих людей українцями, хоча вони мають українські паспорти і тут народилися і прожили тут все життя”, – сказав Маліш. “Це непрофесійні шпигуни, яких навчали в Москві та прислали сюди”.

Два міста, які він контролює, розташовані в кишені Донецької області, яка все ще контролюється Україною, але з трьох боків оточена російськими військами. Частиною роботи його команди є визначення та затримання підозрюваних у співпраці. За його словами, проросійські погляди все ще існують насамперед серед маргіналізованих верств населення.

Поліціянт сказав, що існують проросійські Telegram-канали з брендом “Z”, які орієнтовані на місцевих мешканців. Адміністратор Telegram викладав повідомлення з проханням надати координати або фотографії певного місця в обмін на гроші. Коли людина надсилала “товар” адміністратору, вона отримувала на свою банківську картку до 600 доларів.

Він сказав, що його команда знайшла докази таких обмінів фото в Telegram і банківських переказів на телефонах “численних” підозрюваних співробітників, яких вони затримали. Він сказав, що відмовився сказати, скільки саме. Такі групи мають близько 15 000 підписників.

Маліш розповів, що в суботу жителі попросили поліцію дослідити чоловіка. Коли обшукали його телефон, за його словами, вони побачили, що 8 квітня він отримав близько 500 доларів з рахунку в російському банку. Оскільки чоловік не зміг пояснити цю транзакцію, а того ж дня він був на залізничному вокзалі в Краматорську, його вирішили затримати як підозрюваного.

Більша частина населення міст виїхала. За словами чергового лейтенанта патрульної служби Ігоря Юнусова, це полегшує поліції виявлення підозрілої поведінки.

“Якщо раніше на головній площі ввечері могло бути 500 людей, то зараз їх близько 10”, – сказав Юнусов.

Їздячи по Краматорську, поліція насилу знаходила автомобілі чи людей для огляду в безлюдному місті.