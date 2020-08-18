Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
Згідно з даними Держстату, упродовж січня-червня поточного року в Україні померли 287 тисяч 10 осіб. Попри епідемію COVID-19, внаслідок якої станом на 18 серпня загинули 2 116 осіб, смертність є нижчою, ніж торік. Так за перше півріччя 2019 року загинули 304 тисячі 330 осіб, що на 17 тисяч 320 більше, ніж цього року.
За перші два квартали року в Україні народилося 139 134 дітей, що на 10 тисяч менше, ніж торік. Міграційний приріст населення становить 7 598 осіб, тоді як у 2019 році цей показник був на рівні 11 643.
Загалом від початку року чисельність населення країни зменшилася на 140 тисяч осіб.
Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою Держстату на 1 липня — 41 млн 762 тисяч 138 осіб.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- У квітні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.