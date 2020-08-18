Від початку року чисельність населення України зменшилася на 140 тисяч осіб. При цьому смертність є нижчою, ніж торік.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Згідно з даними Держстату, упродовж січня-червня поточного року в Україні померли 287 тисяч 10 осіб. Попри епідемію COVID-19, внаслідок якої станом на 18 серпня загинули 2 116 осіб, смертність є нижчою, ніж торік. Так за перше півріччя 2019 року загинули 304 тисячі 330 осіб, що на 17 тисяч 320 більше, ніж цього року.

За перші два квартали року в Україні народилося 139 134 дітей, що на 10 тисяч менше, ніж торік. Міграційний приріст населення становить 7 598 осіб, тоді як у 2019 році цей показник був на рівні 11 643.

Загалом від початку року чисельність населення країни зменшилася на 140 тисяч осіб.

Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою Держстату на 1 липня — 41 млн 762 тисяч 138 осіб.