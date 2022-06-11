Окупанти знищили склади у порті Миколаєва, на яких могло зберігатися від 250 до 300 тисяч тонн зерна – пшениці та кукурудзи.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Відомо, що у вівторок, 7 червня, російські війська обстріляли та знищили склади одного з найбільших в Україні сільськогосподарських терміналів в чорноморському порті Миколаєва. За даними українського конгломерату Group DF, ціллю окупантів був портовий комплекс Ніка-Тера. Внаслідок обстрілу портові споруди стали повністю непридатними для використання.

За словами Тараса Висоцького, станом на початок війни, 24 лютого, на складах одного з найбільших сільскогосподарських терміналів України було 250-300 тисяч тонн зерна. Заступник міністра уточнив, що це, переважно, була пшениця та кукурудза.