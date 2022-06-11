Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.
Відомо, що у вівторок, 7 червня, російські війська обстріляли та знищили склади одного з найбільших в Україні сільськогосподарських терміналів в чорноморському порті Миколаєва. За даними українського конгломерату Group DF, ціллю окупантів був портовий комплекс Ніка-Тера. Внаслідок обстрілу портові споруди стали повністю непридатними для використання.
За словами Тараса Висоцького, станом на початок війни, 24 лютого, на складах одного з найбільших сільскогосподарських терміналів України було 250-300 тисяч тонн зерна. Заступник міністра уточнив, що це, переважно, була пшениця та кукурудза.
- Раніше Генштаб надавав оперативні дані щодо ситуації на фронті станом на 11 червня.
- Також повідомлялося, що ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль ворога.
- Зокрема, стало відомо про перейменування окупантами площі Свободи на площу Леніна в Маріуполі та підняття над нею російського прапора.