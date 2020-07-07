Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“У нас в останні дні й протягом декількох тижнів була негативна статистика приросту кількості нових захворювань, а це один із критеріїв, на які звертає увагу ЄС при прийнятті рішень. Тобто не тільки середня цифра хворих на 100 тисяч населення, а й динаміка приросту за останній час. Тому я не очікую, що наступного тижня це рішення (про заборону в’їзду для громадян України до країн ЄС, – ред.) буде переглянуто. Але ми, безумовно, будемо працювати з європейськими колегами, щоб, як тільки Україна впишеться в ці нормативи, ми відразу отримали це “зелене світло” з боку ЄС”, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що для в’їзду до ЄС такий критерій, як кількість хворих на 100 тисяч населення, має дорівнювати або бути меншим від середнього показника в Євросоюзі.

“Станом на минулий тиждень це було 16 хворих на 100 тисяч. Другий важливий критерій — динаміка захворювань за останній час”, – розповів голова МЗС.

(На відео – з 17:00)