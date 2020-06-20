Міністерство соціальної політики наступного тижня планує розпочати страхові виплати сім'ям медиків, які померли внаслідок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Цього тижня Кабмін затвердив суми, які виплатять сім’ям померлих медиків.

“Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня, як наполягав президент, почнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19”, – повідомили в Офісі президента.

Згідно з постановою Кабміну, медпрацівники, які отримали через COVID-19 інвалідність, отримають такі виплати:

I група інвалідності – 840 800;

II група інвалідності – 735 700;

III групи інвалідності – 630 600.

Сім’ям загиблих медиків передбачені виплати 1,57 мільйона гривень.

Якщо ж медик заразився коронавірусом не під час роботи з пацієнтами, внаслідок чого помер, то його родині виплатять 210 тисяч гривень.

За даними на 20 червня, в Україні захворіли на коронавірус 5950 медпрацівників.