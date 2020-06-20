Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Цього тижня Кабмін затвердив суми, які виплатять сім’ям померлих медиків.
“Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня, як наполягав президент, почнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19”, – повідомили в Офісі президента.
Згідно з постановою Кабміну, медпрацівники, які отримали через COVID-19 інвалідність, отримають такі виплати:
- I група інвалідності – 840 800;
- II група інвалідності – 735 700;
- III групи інвалідності – 630 600.
Сім’ям загиблих медиків передбачені виплати 1,57 мільйона гривень.
Якщо ж медик заразився коронавірусом не під час роботи з пацієнтами, внаслідок чого помер, то його родині виплатять 210 тисяч гривень.
За даними на 20 червня, в Україні захворіли на коронавірус 5950 медпрацівників.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив проєкт постанови щодо доплати до заробітної платні медичним працівникам, які борються з коронавірусом.
- Ляшко заявив, що медики, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19, отримуватимуть надбавки до зарплати до закінчення пандемії.