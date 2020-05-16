На наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ) в форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які можуть виступати від ОРДЛО на переговорах.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак під час переговорів із послами “Великої сімки” (G7) і головою представництва Євросоюзу в Україні, інформує прес-служба ОПУ.

Так, Єрмак розповів послам про засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося днями за участю оновленого складу української делегації. Голова ОПУ зазначив, що представництво української сторони “було значно підвищено” – до рівня віце-прем’єра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради.

Єрмак також анонсував представлення групи громадян, зокрема, внутрішніх переселенців, яких планується залучити до переговорів.

“Керівник Офісу президента поінформував, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень”, – зазначається в повідомленні.

За словами Єрмака, Україна розраховує на підтримку країн G7, Євросоюзу і всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.

“Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу”, – наголосив Єрмак.

Він також повідомив, що в найближчі тижні разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна. Там продовжаться консультації про підвищення ефективності роботи Нормандського і Мінського переговорних форматів.

Раніше повідомлялося, що українська сторона ініціювала залучення до переговорів ТКГ по Донбасу в Мінську внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити ці райони після травня 2014 року, в якості запрошених осіб, котрі представляють окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).