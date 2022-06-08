Триває сто п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські загарбники зосереджують свої зусилля на підготовці для подальших наступальних дій в напрямку міста Слов’янськ. Проте українські військові успішно перешкоджають спробам ворога покращити тактичне положення.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у межах чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

На Південнобузькому напрямку ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію – в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

“На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Проте українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.