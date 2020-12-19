У Києві запалили головну ялинку країни: атмосферні фото та відео

#Букви розповідають, як це відбувалося.
Цьогоріч головна ялинка країни штучна, а її висота становить 31 метр. Спочатку замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх. Однак кілька днів тому організатори все ж вирішили прикрасити її традиційною зіркою.
Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці).
Святкову атмосферу казкового лісу доповнили також декораціями й фотозонами “з кумедними мешканцями могутнього пня і з використанням ретро-ламп та гірлянди, що нагадує зоряне небо”.
Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організували спеціальні фотозони.
Цьогоріч запалювання головної ялинки країни відбувається без традиційного параду, але з дотриманням протиепідеміологічних норм. Всі охочі могли переглянути церемонію запалювання ялинки онлайн.
Міська влада скасувала всі концерти, шоу та заборонила фуд-корти.
Не обійшлося й без пригод. Так, разом з головною ялинкою країни випадково запалили декорації. Вони загорілися від святкового фейєрверку. На щастя, ніхто не постраждав, а пожежу вдалося швидко ліквідувати.
- Раніше #Букви розповідали, хто заробляє на організації новорічних свят в Києві.
- У проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашає головну ялинку країни.