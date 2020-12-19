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У Києві запалили головну ялинку країни: атмосферні фото та відео

У суботу, 19 грудня, на Софіївській площі у Києві традиційно запалили головну ялинку країни.

Субота, 19 грудня 2020, 20:44

#Букви розповідають, як це відбувалося.

Цьогоріч головна ялинка країни штучна, а її висота становить 31 метр. Спочатку замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх. Однак кілька днів тому організатори все ж вирішили прикрасити її традиційною зіркою.

Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці).

Святкову атмосферу казкового лісу доповнили також декораціями й фотозонами “з кумедними мешканцями могутнього пня і з використанням ретро-ламп та гірлянди, що нагадує зоряне небо”.

Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організували спеціальні фотозони.

Цьогоріч запалювання головної ялинки країни відбувається без традиційного параду, але з дотриманням протиепідеміологічних норм. Всі охочі могли переглянути церемонію запалювання ялинки онлайн. 

Міська влада скасувала всі концерти, шоу та заборонила фуд-корти.

Не обійшлося й без пригод. Так, разом з головною ялинкою країни випадково запалили декорації. Вони загорілися від святкового фейєрверку. На щастя, ніхто не постраждав, а пожежу вдалося швидко ліквідувати.

  • Раніше #Букви розповідали, хто заробляє на організації новорічних свят в Києві.
  • У проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашає головну ялинку країни.
Теги: Kyiv, фото, ялинка, відео, головна ялинка країни, трансляція

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