У Київській міській державній адміністрації розповіли, скільки людей зустрічали Новий рік на головній ялинці країни.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“Понад 100 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Про це повідомили організатори новорічного дійства”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що святкування в Києві продовжиться і сьогодні.

Зокрема, 1-го січня на Софійській площі виступають Андрій Стукало, “Kyiv Fantastic Orchestra” і Barleben

“Триває святкування і на Контрактовій площі, яку в новорічну ніч, за інформацією організаторів, відвідали понад 40 тисяч киян і гостей столиці”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, в Києві новорічна ніч пройшла спокійно. У службу не надходило викликів з приводу надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.

“За інформацією Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернень не надходило”, – уточнюють в повідомленні.