П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що на тлі Мюнхенської конференції людей найбільше турбує, коли закінчиться війна і що для цього роблять світові лідери. Він зазначив, що тривалість війни залежить від рішучості світу.

Про це повідомив Порошенко в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, на сьогодні вся увага світу сконцентрована на Мюнхені. Він додав, що весь форум пронизує питання, що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити закінчення війни, оскільки глобальна безпека залежить від перемоги України.

Петро Порошенко вважає, що перемога залежить від постачання достатньої кількості зброї, закриття лазівок для обходу санкцій Росією, зокрема запровадження нових з замороженням ліквідних російських активів, та невідворотний трибунал для президента РФ Володимира Путіна. Ще він назвав важливими гарантії безпеки, аби перемога вилилася в стабільну безпекову ситуацію у світі.

“Ми сьогодні наголошуємо, що НАТО зацікавлене в членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити в НАТО. І я як людина, яка ініціювала зміни до Конституції щодо обов’язковості вступу до НАТО, і українці, які є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією, бо більш як 90% підтримують майбутнє членство в НАТО – мають право ставити це питання і чекати, шоб Вільнюський саміт дав гідну, достойну відповідь на українське запитання”, – вважає Петро Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що війна може закінчиться цього року, якщо світ буде достатньо рішучий для надання зброї, запровадження санкцій, ініціювання трибуналу над Путіним і ухвалення членства України в НАТО.

“Після третього кварталу, коли Путін вже не буде мати грошей, коли зброя, яку отримають українці, дозволить нам наступати. І коли Росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати Путіна далі. Наша перемога завершиться депутінізацією Європи, депутінізацією Росії, депутінізацією світу”, – резюмував Порошенко.