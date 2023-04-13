Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За її словами, зниження рівня летальності досягли насамперед шляхом наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою. На покращення показників впливає правильно спланована евакуація.

Також цього вдалося досягти завдяки створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.

“Якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в Медичних сил ЗСУ вони значно нижчі”, — наголосила вона.