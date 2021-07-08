Про це повідомляє CNN.

За даними Центру прогнозів космічної погоди США (SWPC), сонячний спалах стався на сонячній плямі AR2838 в 10:29 за східним часом 3 липня.

Дослідники вимірюють інтенсивність сонячних спалахів за шкалою: спалахи класу A є найменшими, а спалахи класу X – найбільшими. Вчені класифікували спалах 3 липня як X1, що є найбільшою категорією сонячних спалахів.

“Сонячні спалахи – це великі викиди радіації на поверхню Сонця. Ми говоримо про енергетичний еквівалент мільйонів 100-мегатонних водневих бомб, що вибухають одночасно”, – сказав Білл Муртаг, координатор програми SWPC у США.

Він зазначив, що такий величезний викид енергії можна відчути тут, на Землі, на відстані 93 мільйонів миль.

Сонячні спалахи вважаються частиною “космічної погоди”, умов, що впливають на простір навколо Землі. Спалахи іноді супроводжуються викидами корональної маси – магнітної плазми, яка може досягти Землі. Якщо ця енергія потрапить сюди, вона може вплинути на високочастотний зв’язок, а в окремих випадках – на глобальні системи позиціонування (GPS) і супутники.

Сонце проходить 11-річний сонячний цикл, в якому рівень активності спалахів коливається.

25-й цикл почався в грудні 2019 року зі сонячного мінімуму – періоду, коли сонце ще активно, але тихіше і з меншою кількістю сонячних плям.

Активність буде повільно збільшуватися і досягне сонячного максимуму – часу, коли буде фіксуватися велика кількість сонячних плям – у липні 2025 року.