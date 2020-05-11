Covid-19 Україна

оновлено 11.05.2020 о 16:03

Всього:

15648(+416)

Хворіють:

11952(+416)

Вилікувались:

3288

Померло:

408(+17)

17:41 Поліція Гонконгу заарештувала понад 200 осіб після протестів, що відновилися
17:14 У Карпатах випало до півметра снігу
17:09 Білоруська опозиція відмовляється брати участь у виборах
16:57 В Ірані під час військових навчань загинуло 19 моряків
16:42 На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину
16:27 У Сінгапурі виявили близько 500 нових випадків COVID-19
16:06 В Україну йдуть морози
15:37 Польський ринок праці опинився в складній ситуації без українських заробітчан, – голова аграрної асоціації
15:22 Як зможуть працювати тераси кафе і ресторанів: вимоги
14:27 В Ухані виявили 5 нових випадків COVID-19
Ексклюзив
14:21 Цікаві місця в об'єктиві «Букв»: «український Діснейленд»
13:44 Франція розпочала вихід з карантину
13:35 У Південній Кореї зросла кількість випадків COVID-19 після послаблення карантину
13:03 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 11 травня
12:43 З 12 травня в Києві збільшать кількість громадського транспорту
12:30 У РФ повідомили про рекордну кількість заражень COVID-19
12:21 Греція відкриється для туристів з липня
11:58 Каннський кінофестиваль скасовано через епідемію COVID-19
11:01 Репер 6ix9ine поставив Youtube рекорд після виходу з в’язниці
10:22 Ексфронтмен «Тартака» Положинський записав пісню в новому проєкті «Ол.Ів.’Є»
09:25 У Львівській області не будуть послаблювати карантин
08:17 Вокалісту гурту U2 Боно – 60!
07:41 У шести європейських країнах за порушення карантину виписали понад 2,2 млн штрафів
00:57 Боб Ділан випустить альбом вперше за вісім років
00:27 Соратник Зеленського Сивохо знову потрапив в скандал: похвалився «своєю командою» в окупованому Донецьку

10 травня

23:58 Опублікований тизер геймплея гри Assassin's Creed: Valhalla
23:37 Серіал за мотивами франшизи «Скарб нації» знімуть без Ніколаса Кейджа
23:14 Кросівки Nike Air Jordan подорожчали після фільму про баскетболіста Майкла Джордана
22:47 У РФ не сподобалося, що США назвали себе переможцями нацизму
22:34 Чорногорія планує відкрити туристичний сезон у липні

На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину

При впровадженні адаптивного карантину маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими.

Понеділок, 11 травня 2020, 16:42

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширення коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.

“На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски і соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – щоб уникнути спалахів COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що в ході наради Зеленському доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих і останню статистику по поширенню інфекції. Йому також повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.

Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.

  • Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
  • Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.
Теги: Володимир Зеленський, карантин

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!