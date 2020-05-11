На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширення коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.
“На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски і соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – щоб уникнути спалахів COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що в ході наради Зеленському доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих і останню статистику по поширенню інфекції. Йому також повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.
Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.