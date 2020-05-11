На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину

При впровадженні адаптивного карантину маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширення коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.

“На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски і соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – щоб уникнути спалахів COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що в ході наради Зеленському доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих і останню статистику по поширенню інфекції. Йому також повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.