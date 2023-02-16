На спеціальному рахунку вже є близько 17 мільярдів гривень для відновлення та відбудови України, також до кінця року заплановано надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні, 16 лютого, під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада з очільниками Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проєктів швидкого відновлення України.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію очільників ОВА щодо проєктів відновлення житла та критичної інфраструктури.

“Зараз ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США”, – підкреслив Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна має політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро. Прем’єр-міністр наголосив, що необхідно негайно починати швидку відбудову.

“Якнайшвидше очікуємо відповідні проєкти від областей”, – наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, глава уряду назвав п’ять пріоритетів для відновлення: енергетика та житло людей, розмінування, критична інфраструктура та допомога бізнесу.

Денис Шмигаль також дав доручення Міненерго спільно з Державним агентством відновлення та інфраструктурних проєктів відпрацювати питання фінансування відновлення енергооб’єктів, аби системно розв’язати проблему відновлення спроможностей генерації там, де це можливо.