Про це йдеться в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

Тюлень Уедделла народився 14 вересня на о. Галіндез, де розташована українська дослідницька станція.

“Це дівчинка, яка поки налякана та тримається матері”, – розповіли дослідники.

Вагітність у самок тюленів Уедделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається прямо на льоду. Кожна самка приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, а в довжину – до 1,3 м, а коли стануть дорослими, будуть важити близько 400 кг.

Мати вигодовує малюка протягом семи тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. Живуть ці тюлені близько 20 років.

А ще співробітники Національного антарктичного наукового центру запропонували всім бажаючим придумати ім’я для новонародженої дівчинки.